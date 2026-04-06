【M1851 NAVY シルバーモデル】 4月17日 発売 価格：29,480円

東京マルイは、エアーリボルバープロ「M1851 NAVY シルバーモデル」を4月17日に発売する。価格は29,480円。

本商品は、コルトが開発したM1851 NAVYを、同社の「エアーリボルバー プロ」シリーズより再現したものの第2弾。今回はアイボリータイプのグリップを装備したシルバーモデルとなっている。

バレルやフレームにはシルバーのクリアパール塗装が施されているほか、シリンダーの「カンペチェ海戦」を描いたレーザーマーキング装飾もシルバーになっている。

また、操作可能な金属製のローディングレバーやシリンダーへの真鍮製のパーカッションキャップを取り付けギミックなど、弾をシリンダーに込める一連の操作プロセスを楽しめるのも魅力となっている。

加えて、独自のメカニズムとエアルートによって安定した弾速と高い命中精度も備えている。さらに、

「M1851 NAVY シルバーモデル」詳細

価格：29,480円 全長：339mm 銃身長：110mm 重量：450g（パーカッションキャップをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発

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