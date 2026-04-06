イトーヨーカ堂（以下「イトーヨーカドー」）は、フードコートブランド「ポッポ」と共同開発した冷凍食品の新商品11品目を、きょう6日より、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライスの計196店舗にて順次発売する。【写真】大容量で538円！ポッポのたこ焼 25個入り「ポッポ」は1975年の誕生以来、約50年にわたり幅広い世代に親しまれてきた、イトーヨーカドーのフードコートブランド。現在は首都圏を中心