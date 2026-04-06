◇NBAレイカーズ128ー134マーベリックス（2026年4月5日アメリカン・エアラインズ・センター）レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）の敵地マーベリックス戦で先発出場。3本の3Pシュートを含む21得点の躍動。しかしチームは接戦に競り負けて痛恨の2連敗を喫した。チームの主力であるルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが負傷して戦線離脱。“緊急事態”のレイカーズを救うべく八村がスタメンに名を連ねた