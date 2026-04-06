【2026年4月6日〜12日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料） 大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢開運テーマは「がんばりすぎない」。自分のペースを大切にまわりから頼りにされたり、期待されたりしてう