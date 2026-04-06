水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 4月6日〜12日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢開運テーマは「がんばりすぎない」。
自分のペースを大切に
まわりから頼りにされたり、期待されたりしてうれしい反面、プレッシャーも感じがち。がんばりすぎると途中で息切れしやすいので、自分ができる範囲で協力するスタンスが◎。たまったストレスは12日に発散。一人の時間が癒やしになることも。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢時間の無駄を減らして、生活をスムーズに。
便利グッズ＆サービスも味方に
タイパを意識して、時間を有効に使うと運気が活性化します。便利家電や最新デバイスの導入、代行サービスの利用を検討するのも◎。一日のスケジュールを見直して、不要な習慣もカットしましょう。楽しい予定を立てるなら6日がベスト。いいアイディアが浮かびそう。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢これまでの運気の流れを調整。
暮らしのリズムも整えて
2月以降に起きたさまざまな出来事の中で、うまくいったことはそのまま続け、しっくりこなかったものはここで調整。自分に合う形へと切り替えていきましょう。やめたい習慣もリセットを。7日はゴールデンウィークの予定を立てると、スムーズに進みます。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢相手を思うやさしいコミュニケーションで、人間関係が良好に
小さな気遣いが人間関係を深めてくれます。さりげない労わりの言葉やフォロー、ちょっとした親切は、さらにいい出会いを引き寄せるでしょう。贈り物も、きちんと相手を思って選ぶと◎。8日は、YES・NOをハッキリ伝えたほうが相手もハッピー。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢“今”に合った時間の使い方を。
予定のつめ込みすぎに注意
少しずつ予定が増え、忙しさが増していきそうです。今の暮らしに合った時間の使い方へとシフトしていきましょう。楽しい誘いも増えますが、優先順位はきちんと見極めて。自分にとって大事なことから順に、無理のない範囲で選ぶこと。9日は楽しい何かに出会える予感。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢“運の貯金”が開運行動。
自分もだれかも喜ぶことを
人のため、そして自分のためのよい行いが、後の開運につながります。特に相手が喜ぶことや、相手を助けることを積極的に行うと◎。10日は人間関係、生活習慣などで“こじれていること”の仕切り直しに最適。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢自然のパワーが心と体を元気に。
生活の中に緑を取り入れて
緑のある場所を歩いたり、草花の色や香りを感じたりする時間が心も運気も整えます。ガーデニングや小さな鉢植えを育てはじめるのも◎。8日は春の花を買って、部屋に飾りましょう。11日は旬の野菜や果物でパワーチャージを。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢気持ちの変化が起こりそう。
小さな気持ちの揺れもキャッチして
これまで触れてこなかった考え方や新しい視点に出会って、あなたの気持ちが別の方向へと向かいはじめるかもしれません。特に12日に感じた刺激は、これから向き合うテーマを示す大切なきっかけになるかも。想定外の出来事の中にもヒントが隠れている予感。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢やり方や情報をアップデート！
新しい価値観に触れてみて
新しい方法を試したり、最新の情報を取り入れたりして少し視点を変えてみると、おもしろい発見があるときです。滞っていたことも動き出しそう。自分とは違う価値観の人との会話にも、思いがけないヒントが隠れていることが。10日は人の少ない落ち着いた場所が吉。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢予定を組むベストタイミング。
友人から有益な情報をキャッチして
気分転換になる遊びやレジャーの計画は、少し先までを見通して大まかな予定を組んでおくと実現しやすくなります。また友人との会話に、あなたが今ほしい情報やヒントが集まっていそう。迷ったら気軽に相談してみると、思いがけないアイディアが。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
関連情報（BiZ PAGE＋）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. YouTuberゼパさん急逝 Xで報告
- 2. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 3. 逆上され…立ちんぼの恐怖の一夜
- 4. 約2割 ランドセル買い替え検討か
- 5. 清原氏「毎日がパーティ」と回顧
- 6. 詐称騒動 号泣したショーンK氏
- 7. 海岸にビーズ散乱 NPO怒りと困惑
- 8. あだち充氏の顔出しにネット驚き
- 9. 元警察犬 引退後の第二の人生
- 10. 郷ひろみ 利き手を左に変えた訳
- 1. 逆上され…立ちんぼの恐怖の一夜
- 2. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 3. 約2割 ランドセル買い替え検討か
- 4. 海岸にビーズ散乱 NPO怒りと困惑
- 5. 元警察犬 引退後の第二の人生
- 6. 山中に女性の遺体 35歳男を逮捕
- 7. 「ジャングリアのガラガラ」物議
- 8. 最後の未開通区間「潮来IC～鉾田IC」が開通へ！東関東道水戸線の全線開通で「飛躍的に充実」する交通網
- 9. 実家の鍵が替えられた…決別宣告
- 10. 中古車店が閉鎖 被害1億円超か
- 1. 京大卒で無職 24歳に弱点判明
- 2. 社民党 会見で「ブチギレ」呆然
- 3. 股間に異物感「骨盤臓器脱」とは
- 4. 片山大臣「ダッシュ」SNSで反響
- 5. 石油備蓄の追加放出「準備必要」
- 6. 立憲議員 高市氏に「生ぬるい」
- 7. ナフサ供給不足の噂 政府が否定
- 8. 自衛隊公式ネコに「頼むにゃ」
- 9. 美人の苦悩 根深いルッキズム
- 10. 「嘘ペディア」ネット上で話題
- 11. 劇団員女性を殺害 悪魔がうつる
- 12. 給食費無償化 不安の声が出る訳
- 13. 節約を徹底 残高2500万円に号泣
- 14. 高須幹弥氏「どう考えても可哀想だ」中川昭一元財務大臣の酩酊会見の裏に潜む不自然な経緯を指摘
- 15. 吉村知事 人気取りにシカを利用?
- 16. 竹田恒泰「座るしかない空気だった」応援のはずが主催者に…降板の舞台裏を激白
- 17. 宇宙飛行士を悩ますトイレ問題
- 18. 自民党員2.5万人減少 3年連続、政治とカネ影響
- 19. 公認会計士•さとうさおりが語る元国民民主公認候補の悲劇、「過去の過ちを許さない世の中」に憤り
- 20. “動画サービスを毎月選べる”ドコモの料金プラン、エンタメ好きがチェックした結果
- 1. 中国がフランス男性の死刑執行
- 2. 「異常者」トランプ氏を批判
- 3. 衰弱し発見の中国美女 暴露配信
- 4. 斉藤慎二被告 韓国で注目の的か
- 5. トランプ氏「ろくでなしどもめ」
- 6. 日本で炎上→日本で結婚写真撮影
- 7. イラン情報トップが死亡 米攻撃
- 8. イラン 新たに3隻目の日本関係船
- 9. 中国製造の市販オートバイが世界スーパーバイク選手権で優勝
- 10. ウクライナ 露の無人機数に衝撃
- 1. 5000円46万円に? ATMの罠に指摘
- 2. 1リットル170円のヤバすぎる内訳
- 3. 家族4人でUSJ「20万円かかった」
- 4. 通勤定期 トイレ利用のみはあり?
- 5. オーケー 偽造疑いの商品券確認
- 6. しだれ桜の穴場名所 3位は楽翁桜
- 7. 10代の「漫画離れ」止まらず?
- 8. 「年金増でも手取り減」老後の罠
- 9. KDDI 売上高の99.7%が架空と認定
- 10. 夫の退職金を半分貰い離婚→後悔
- 1. Amazonセール6日まで 売れ筋は?
- 2. Pixel 10a発売日 4月7日に発表か
- 3. Steamに異変、中国の事件影響か
- 4. Amazonの本聴き放題 月額99円に
- 5. VPN遮断の試み 露で大規模な問題
- 6. Amazonセールで人気のガジェット
- 7. ドコモ ポイ活MAXで賞品企画
- 8. Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
- 9. NBスニーカーが44%OFF 今日まで
- 10. Kindle本で50％pt還元中 漫画も
- 11. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 12. LINEで個人情報抜かれる設定5選
- 13. Pixel 9aが価格.comで1位の理由
- 14. 近年見つかった新種の生き物
- 15. NECの「Aterm」に複数の脆弱性、サポート終了済み製品も対象
- 16. 10GbpsのNURO 光が12カ月無料、福利厚生「ベネフィット・ステーション」専用プラン
- 17. 【ミニレビュー】基準が上がったスタンダード。99800円からの「iPhone 17e」レビュー
- 18. 【XiaomiのTV】「地上波観ない」なら2万円台でGET。モニター買うより安い不思議…
- 19. MOFTのスマホスタンドがSALEに
- 20. SALE最終日 飲食料品は最大半額
- 1. 清原氏「毎日がパーティ」と回顧
- 2. りくりゅう木原 今後の進退言及
- 3. JRAが月曜に衝撃発表 ファン騒然
- 4. RIZIN「皇治と神戸か」SNS沸く
- 5. 大谷には残酷な運命 侍Jに米辛辣
- 6. 高木美帆 姉に最後に一言を言う
- 7. ド軍襲った悪夢「まさかの重症」
- 8. 韓国のイチロー 打率.152で泥沼
- 9. 大谷の飾らない振る舞いが話題
- 10. 菅野 MLBで最高の船出に成功
- 1. YouTuberゼパさん急逝 Xで報告
- 2. 詐称騒動 号泣したショーンK氏
- 3. あだち充氏の顔出しにネット驚き
- 4. 36歳で芸能界引退 自宅で孤独死
- 5. 郷ひろみ 利き手を左に変えた訳
- 6. 医師として一番怖いのは…持論
- 7. 男児不明 防犯カメラに姿映らず
- 8. 資料がSNSで拡散か 日テレが回答
- 9. 20日の「CDTV」豪華出演者を発表
- 10. 菅田 遭遇した迷惑カップル語る
- 1. 人気YouTuber・ゼパさんが急逝
- 2. 「抜けない剣」にツッコミ殺到
- 3. 最強の宿便剥がし ドバドバ出す
- 4. 小さじ1杯で「痩せホルモン2倍」
- 5. 古臭い…40代のメイク改善テク
- 6. バストを美しく整えるブラ登場
- 7. 同窓会 元いじめっ子を夫が撃退
- 8. GU「ポケモン」コラボ 22日から
- 9. ちいかわ 1周年で新キャラ登場
- 10. ZARAのホワイト系スカートに注目