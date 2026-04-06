水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　4月6日〜12日の運勢

【2026年4月6日〜12日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢開運テーマは「がんばりすぎない」。自分のペースを大切に

まわりから頼りにされたり、期待されたりしてうれしい反面、プレッシャーも感じがち。がんばりすぎると途中で息切れしやすいので、自分ができる範囲で協力するスタンスが◎。たまったストレスは12日に発散。一人の時間が癒やしになることも。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢時間の無駄を減らして、生活をスムーズに。便利グッズ＆サービスも味方に

タイパを意識して、時間を有効に使うと運気が活性化します。便利家電や最新デバイスの導入、代行サービスの利用を検討するのも◎。一日のスケジュールを見直して、不要な習慣もカットしましょう。楽しい予定を立てるなら6日がベスト。いいアイディアが浮かびそう。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢これまでの運気の流れを調整。暮らしのリズムも整えて

2月以降に起きたさまざまな出来事の中で、うまくいったことはそのまま続け、しっくりこなかったものはここで調整。自分に合う形へと切り替えていきましょう。やめたい習慣もリセットを。7日はゴールデンウィークの予定を立てると、スムーズに進みます。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢相手を思うやさしいコミュニケーションで、人間関係が良好に

小さな気遣いが人間関係を深めてくれます。さりげない労わりの言葉やフォロー、ちょっとした親切は、さらにいい出会いを引き寄せるでしょう。贈り物も、きちんと相手を思って選ぶと◎。8日は、YES・NOをハッキリ伝えたほうが相手もハッピー。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢“今”に合った時間の使い方を。予定のつめ込みすぎに注意

少しずつ予定が増え、忙しさが増していきそうです。今の暮らしに合った時間の使い方へとシフトしていきましょう。楽しい誘いも増えますが、優先順位はきちんと見極めて。自分にとって大事なことから順に、無理のない範囲で選ぶこと。9日は楽しい何かに出会える予感。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢“運の貯金”が開運行動。自分もだれかも喜ぶことを

人のため、そして自分のためのよい行いが、後の開運につながります。特に相手が喜ぶことや、相手を助けることを積極的に行うと◎。10日は人間関係、生活習慣などで“こじれていること”の仕切り直しに最適。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢自然のパワーが心と体を元気に。生活の中に緑を取り入れて

緑のある場所を歩いたり、草花の色や香りを感じたりする時間が心も運気も整えます。ガーデニングや小さな鉢植えを育てはじめるのも◎。8日は春の花を買って、部屋に飾りましょう。11日は旬の野菜や果物でパワーチャージを。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢気持ちの変化が起こりそう。小さな気持ちの揺れもキャッチして

これまで触れてこなかった考え方や新しい視点に出会って、あなたの気持ちが別の方向へと向かいはじめるかもしれません。特に12日に感じた刺激は、これから向き合うテーマを示す大切なきっかけになるかも。想定外の出来事の中にもヒントが隠れている予感。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢やり方や情報をアップデート！新しい価値観に触れてみて

新しい方法を試したり、最新の情報を取り入れたりして少し視点を変えてみると、おもしろい発見があるときです。滞っていたことも動き出しそう。自分とは違う価値観の人との会話にも、思いがけないヒントが隠れていることが。10日は人の少ない落ち着いた場所が吉。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢予定を組むベストタイミング。友人から有益な情報をキャッチして

気分転換になる遊びやレジャーの計画は、少し先までを見通して大まかな予定を組んでおくと実現しやすくなります。また友人との会話に、あなたが今ほしい情報やヒントが集まっていそう。迷ったら気軽に相談してみると、思いがけないアイディアが。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



