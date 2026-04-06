スーパーバンタム級12回戦ボクシングのスーパーバンタム級12回戦が5日にオーストラリアで開催され、サム・グッドマンが地元でロドリゴ・ルイス（アルゼンチン）に3-0（118-110、116-112、115-113）の判定勝ちを収めた。地元での一戦。グッドマンは2回に3連打をルイスの顔面に打ち込むなど、キレのある動きを見せた。ただ豪快な左をまともに食らってぐらつく場面も。それでも試合を通じて優位を保った。グッドマンは24年12月