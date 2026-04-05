イタリア国旗【ローマ共同】イタリアのANSA通信は5日、イタリア南方沖の地中海で移民らの乗った船が転覆し、数十人が行方不明になったと報じた。約30人がイタリア当局に救助され、2人の遺体が見つかった。生存者は100人以上が乗船していたと証言した。船は北アフリカのリビアを出航した後、悪天候のため転覆したとみられる。生存者らはイタリア最南端のランペドゥーザ島に運ばれた。乗っていたのはパキスタンやバングラデシュ