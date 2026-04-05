【モデルプレス＝2026/04/05】日本初の3兄弟YouTuberであるすずしょうとが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】そっくり？大阪で人気博すイケメン3兄弟◆日本初“3兄弟YouTuber”すずしょうと、クール＆わちゃわちゃのギャップランウェイしょう、こう、すずの3兄弟からなる、すずしょうとは、家族愛を感じる日常動画やドッキリ動画で