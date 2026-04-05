日本初“3兄弟YouTuber”すずしょうと、クール＆わちゃわちゃのギャップランウェイ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】日本初の3兄弟YouTuberであるすずしょうとが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】そっくり？大阪で人気博すイケメン3兄弟
しょう、こう、すずの3兄弟からなる、すずしょうとは、家族愛を感じる日常動画やドッキリ動画で人気を集め、チャンネル登録者数100万人を超える（4月5日現在）YouTuber。白シャツ、ネクタイにブラックのレザージャケットを合わせたクールな着こなしを披露した。
ランウェイ先端では決めポーズ。決めた後はすぐに横一列になったり、しょうがすずの頬にキスをしたりと、仲睦まじい様子でファンを喜ばせた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆日本初“3兄弟YouTuber”すずしょうと、クール＆わちゃわちゃのギャップランウェイ
しょう、こう、すずの3兄弟からなる、すずしょうとは、家族愛を感じる日常動画やドッキリ動画で人気を集め、チャンネル登録者数100万人を超える（4月5日現在）YouTuber。白シャツ、ネクタイにブラックのレザージャケットを合わせたクールな着こなしを披露した。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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