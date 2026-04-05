4月5日より放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE』の新章「エルバフ編」で、新キャラクターのロキを人気声優・中村悠一が演じることが決定。SNS上のファンから「これは熱い」「最高すぎる」といった声が上がっている。 参考：『週刊少年ジャンプ』に愛された男・中村悠一『鬼滅の刃』でも体現した“良き師匠”像 そこで本稿ではロキというキャラクターの魅力や「エルバフ編」の見どころと合わせて、中村の演技に