明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、ファジアーノ岡山とヴィッセル神戸が対戦した。WEST首位に立つ神戸は、開始8分に幸先よく先制する。右サイドから酒井高徳が低く速いクロスを送ると、ボールは相手にも当たってゴールに吸い込まれた。前半終了間際の45分には神戸が大きな追加点を獲得する。敵陣深い位置で相手が足を滑らせたところで永戸勝也がボールを奪い、左足を振り抜いてゴールに突き刺