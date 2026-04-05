WEST¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¤¬3Ï¢¾¡¡ª¡¡Å¨ÃÏ¤Ç²¬»³¤Ë4È¯²÷¾¡¡Ä¶¿²ÈÍ§ÂÀ¤ÏÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë
¡¡WEST¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿À¸Í¤Ï¡¢³«»Ï8Ê¬¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¼ò°æ¹âÆÁ¤¬Äã¤¯Â®¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤¬Âç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë88Ê¬¡¢¿À¸Í¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¶¿²ÈÍ§ÂÀ¤¬Ì£Êý¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢²¬»³¤ÏÏ¢ÇÔ¡¢¿À¸Í¤Ï3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¡¢¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¡1¡Ý4¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡8Ê¬¡¡¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¿À¸Í¡Ë
0¡Ý2¡¡45Ê¬¡¡±Ê¸Í¾¡Ìé¡Ê¿À¸Í¡Ë
1¡Ý2¡¡62Ê¬¡¡ÌÚÂ¼ÂÀºÈ¡Ê²¬»³¡Ë
1¡Ý3¡¡65Ê¬¡¡Àð¸¶µ®¹¨¡Ê¿À¸Í¡Ë
1¡Ý4¡¡88Ê¬¡¡¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡Ê¿À¸Í¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û²¬»³vs¿À¸Í
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡ý— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
¼ò°æ¹âÆÁ¤ÎÄã¤¯¤ÆÂ®¤¤¥¯¥í¥¹¤¬
Áê¼êDF¤Ë¤¢¤¿¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ª
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
🆚 ²¬»³¡ß¿À¸Í
📱DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/DVBnvH3iZs
º¸Â¤¬²Ð¤òÊ®¤¯❤️🔥❤️🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤éº¸Â°ìÁ®⚡️
±Ê¸Í¤Î¶¯Îõ¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡ª
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
🆚 ²¬»³¡ß¿À¸Í
📱DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/EeYl2TrNfn
¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë·è¤áÀÚ¤ë💪— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
Çò°æ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¥¯¥í¥¹¤ò
ÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤¬Æ¬¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß°ìÅÀ¤òÊÖ¤¹¡ª
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
🆚 ²¬»³¡ß¿À¸Í
📱DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/5y1wbVYSK1
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥´¡¼¥ë— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
Ï¢Æ°¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é
È´¤±½Ð¤·¤¿¶¿²ÈÍ§ÂÀ¤¬±¦Â°ìÁ®
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
🆚 ²¬»³¡ß¿À¸Í
📱DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/LgnwwvYHcS