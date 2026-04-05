伊東温泉競輪場のG3「椿賞争奪戦」は最終日。12Rで決勝が行われ、古性優作（35＝大阪）が完全Vを決めた。吉田拓矢の仕掛けがやや遅れ、古性が4番手からタイミングよく踏み込んだ。地元の大石剣士をかわして先頭に立った古性が4連勝ゴールでフィニッシュ。4角の事象で審議、また3着争いは長い写真判定に持ち込まれたが2着大石剣士、3着荒井崇博で確定した。古性は「展開が向きました。仕掛けは遅かったですね。（体が重かっ