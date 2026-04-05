千葉県富里市で住宅が全焼し、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。【映像】火事で全焼した住宅（実際の様子）きのう午後11時ごろ、富里市十倉で「平屋建ての住宅が燃えています」と119番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車など6台が出動して火はおよそ4時間後に消し止められましたが、住宅は全焼し、焼け跡から年齢や性別のわからない1人の遺体が見つかりました。この家には60代の男性