【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節】(いちご)宮崎 3-0(前半1-0)山口<得点者>[宮]奥村晃司(29分)、井上怜(65分)、下川陽太(87分)<警告>[山]中島賢星(34分)、喜岡佳太(63分)観衆:1,879人主審:佐々木慎哉