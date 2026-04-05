【モデルプレス＝2026/04/05】タレントの川崎希が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。愛猫と寄り添う次女の姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】38歳3児のママタレ「ほっこりした」と話題の次女＆猫の姿◆川崎希、愛猫と次女の仲良しショット公開川崎は「ゴーちゃんが グーちゃんにべったり」とつづり、生後9ヶ月の次女に寄り添う愛猫の姿を披露。布団の上でリラックスした表情の愛猫と、その隣で穏やかに過ごす次女の