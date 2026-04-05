3児の母・川崎希、愛猫＆生後9ヶ月次女との仲良しショット公開「癒し効果抜群」「最高のコンビ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/05】タレントの川崎希が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。愛猫と寄り添う次女の姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳3児のママタレ「ほっこりした」と話題の次女＆猫の姿
川崎は「ゴーちゃんが グーちゃんにべったり」とつづり、生後9ヶ月の次女に寄り添う愛猫の姿を披露。布団の上でリラックスした表情の愛猫と、その隣で穏やかに過ごす次女の微笑ましい日常を公開した。
この投稿には「癒し効果抜群」「猫と赤ちゃんの組み合わせは無敵です」「幸せすぎる」「仲良しな姿にほっこりした」「グーちゃんもゴーちゃんも可愛すぎる」「最高のコンビ」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「ほっこりした」と話題の次女＆猫の姿
◆川崎希、愛猫と次女の仲良しショット公開
川崎は「ゴーちゃんが グーちゃんにべったり」とつづり、生後9ヶ月の次女に寄り添う愛猫の姿を披露。布団の上でリラックスした表情の愛猫と、その隣で穏やかに過ごす次女の微笑ましい日常を公開した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「癒し効果抜群」「猫と赤ちゃんの組み合わせは無敵です」「幸せすぎる」「仲良しな姿にほっこりした」「グーちゃんもゴーちゃんも可愛すぎる」「最高のコンビ」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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