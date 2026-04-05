フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』でアイドルを応援する中年男性を追った企画をご存じだろうか？2015年に放送された『中年純情物語〜地下アイドルに恋して〜』、その続編として2017年に放送された『その後の中年純情物語』は、中年男性の「キヨちゃん」がアイドルに夢中になる姿を追ったもので、異色のドキュメンタリーとして多くの視聴者の心を打った。今でも伝説の神回と言われている名作だ。この放送