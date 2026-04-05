『ザ・ノンフィクション』伝説の神回。中年男性「キヨちゃん」が恋したアイドルが明かす“10年目の真実”
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』でアイドルを応援する中年男性を追った企画をご存じだろうか？
2015年に放送された『中年純情物語〜地下アイドルに恋して〜』、その続編として2017年に放送された『その後の中年純情物語』は、中年男性の「キヨちゃん」がアイドルに夢中になる姿を追ったもので、異色のドキュメンタリーとして多くの視聴者の心を打った。今でも伝説の神回と言われている名作だ。この放送で「キヨちゃん」が夢中になったアイドルが当時、「カタモミ女子」というアイドルグループに所属していた小泉りあ（当時は小泉りりあ）だった。
当時、小泉は何を感じてアイドル活動をしていたのか。その後の彼女にはどんな変化があったのか。『ザ・ノンフィクション』の放送だけでは知ることができなかった小泉の想いを語ってもらった。（全2回の1回目）
◆声を掛けてきた人物の正体は、まさかの…
――そもそも、なぜアイドル活動を始められたのですか？
小泉りあ：当時、私は茨城県から東京の大学に通っていました。もともとは歯医者さんでアルバイトをしていたのですが、大学3年の時にそこを辞めて新しいアルバイトを探していたんです。そんな時に渋谷で「仕事を探してますか？」って声を掛けられました。ちょうどアルバイトを探していたので、神様が現れたって喜んで（笑）。これがSOD（ソフトオンデマンド）のキャッチの人でした。
――カタモミ女子はSODの企画だったんですよね。SODがどんな会社かは知っていましたか？
小泉りあ：いや、全くわからず……。仕事を探してくれるって言ってるので、いい人だなって。仕事内容としては、渋谷にあったお店でお客さんから指名されたら、「カタモミ」をしたり会話をする。そうすればお金がもらえるというものでした。アイドルとして活動をすると聞いてましたが、最初は自分がアイドルという実感はまったくなかったです。あくまで店内でのみの活動だと思っていました。アルバイトを始めるとすぐにグアムに連れて行ってもらってAKB48の『ポニーテールとシュシュ』のMVが撮影された場所で、オリジナルソングのMVを撮影することになります。私はセンターで踊りました。これには予算が1000万円かかったと聞いています。グアムまで行かせてもらえるなんて、めっちゃいいアルバイトだなって思いました。時給も1000円で当時としては悪くなかったと思います。
◆周囲の反応は芳しくなかった
――それまでアイドルになるとか、人前で仕事をするとか、考えたことはありましたか？
小泉りあ：もちろん当時はAKBやももクロが人気だったので、見てはいました。ただ、話を聞いた段階では、あくまで店内だけのアイドルだと思っていて、自分がアイドルになったつもりはまったくなかったんです。そもそも人前に立つことも興味がありませんでした。
――当時、友達や両親など周囲の反応は？
小泉りあ：SODがどんな会社なのかを理解をしていなかったので、会社の話はしていませんでした。ただ、グアムに行ってお金がもらえるアルバイトなんて絶対にやばいよ、危ないよって心配されました。親からはなんて言われたかは覚えていないのですが、少なくとも応援はしていなかったと思います。
◆普通に就職するのが物足りなかった
――仕事としてのやりがいはどう感じていましたか？
小泉りあ：アルバイトなんで、楽しいとかやりがいがあるとかは考えずに、淡々とこなしていたと思います。グアムから帰国すると、20人くらいが辞めてしまって、私を含めて5人くらいしか残りませんでした。正直、私もみんなから「危ない」と言われていたので、辞めたいと言ったら、「せっかくグアムまで行って頑張ったんだし、義理みたいなものは何も感じないの」って言われて、「そうですよね……」と答えるしかなかったです。ずっと辞めたいと思っていたのですが、明確に「ノー」と言えないまま、グダグダといることになりました。ただ一方で、私はこのまま大学を卒業して普通に就職するのも何か物足りないと感じていて、そこで学校は1年休学をすることにします。その理由として、親には「カタモミ女子を頑張ってみたい」と説明しました。特別にやる気があったわけではないのですが、自分の自由な時間の言い訳に使ったんです。親は自分でお金を払うならいいよと納得してくれました。
2015年に放送された『中年純情物語〜地下アイドルに恋して〜』、その続編として2017年に放送された『その後の中年純情物語』は、中年男性の「キヨちゃん」がアイドルに夢中になる姿を追ったもので、異色のドキュメンタリーとして多くの視聴者の心を打った。今でも伝説の神回と言われている名作だ。この放送で「キヨちゃん」が夢中になったアイドルが当時、「カタモミ女子」というアイドルグループに所属していた小泉りあ（当時は小泉りりあ）だった。
◆声を掛けてきた人物の正体は、まさかの…
――そもそも、なぜアイドル活動を始められたのですか？
小泉りあ：当時、私は茨城県から東京の大学に通っていました。もともとは歯医者さんでアルバイトをしていたのですが、大学3年の時にそこを辞めて新しいアルバイトを探していたんです。そんな時に渋谷で「仕事を探してますか？」って声を掛けられました。ちょうどアルバイトを探していたので、神様が現れたって喜んで（笑）。これがSOD（ソフトオンデマンド）のキャッチの人でした。
――カタモミ女子はSODの企画だったんですよね。SODがどんな会社かは知っていましたか？
小泉りあ：いや、全くわからず……。仕事を探してくれるって言ってるので、いい人だなって。仕事内容としては、渋谷にあったお店でお客さんから指名されたら、「カタモミ」をしたり会話をする。そうすればお金がもらえるというものでした。アイドルとして活動をすると聞いてましたが、最初は自分がアイドルという実感はまったくなかったです。あくまで店内でのみの活動だと思っていました。アルバイトを始めるとすぐにグアムに連れて行ってもらってAKB48の『ポニーテールとシュシュ』のMVが撮影された場所で、オリジナルソングのMVを撮影することになります。私はセンターで踊りました。これには予算が1000万円かかったと聞いています。グアムまで行かせてもらえるなんて、めっちゃいいアルバイトだなって思いました。時給も1000円で当時としては悪くなかったと思います。
◆周囲の反応は芳しくなかった
――それまでアイドルになるとか、人前で仕事をするとか、考えたことはありましたか？
小泉りあ：もちろん当時はAKBやももクロが人気だったので、見てはいました。ただ、話を聞いた段階では、あくまで店内だけのアイドルだと思っていて、自分がアイドルになったつもりはまったくなかったんです。そもそも人前に立つことも興味がありませんでした。
――当時、友達や両親など周囲の反応は？
小泉りあ：SODがどんな会社なのかを理解をしていなかったので、会社の話はしていませんでした。ただ、グアムに行ってお金がもらえるアルバイトなんて絶対にやばいよ、危ないよって心配されました。親からはなんて言われたかは覚えていないのですが、少なくとも応援はしていなかったと思います。
◆普通に就職するのが物足りなかった
――仕事としてのやりがいはどう感じていましたか？
小泉りあ：アルバイトなんで、楽しいとかやりがいがあるとかは考えずに、淡々とこなしていたと思います。グアムから帰国すると、20人くらいが辞めてしまって、私を含めて5人くらいしか残りませんでした。正直、私もみんなから「危ない」と言われていたので、辞めたいと言ったら、「せっかくグアムまで行って頑張ったんだし、義理みたいなものは何も感じないの」って言われて、「そうですよね……」と答えるしかなかったです。ずっと辞めたいと思っていたのですが、明確に「ノー」と言えないまま、グダグダといることになりました。ただ一方で、私はこのまま大学を卒業して普通に就職するのも何か物足りないと感じていて、そこで学校は1年休学をすることにします。その理由として、親には「カタモミ女子を頑張ってみたい」と説明しました。特別にやる気があったわけではないのですが、自分の自由な時間の言い訳に使ったんです。親は自分でお金を払うならいいよと納得してくれました。