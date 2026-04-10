スターバックス日本上陸30周年記念！ 第1弾「THE STAR フラペチーノ®」とは？1996年8月2日に東京・銀座で日本1号店が開業して、2026年でスターバックス コーヒー ジャパンは30周年を迎えます。記念すべき30周年第1弾として、「原点に立ち返り、原点を超えていく」をテーマに、人気を博した歴代の名作フラペチーノが進化して登場します。「THE STAR フラペチーノ®」は、全国のスターバックスパートナー（従業員）の声によ