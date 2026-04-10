スターバックス日本上陸30周年記念！ 第1弾「THE STAR フラペチーノ®」とは？

1996年8月2日に東京・銀座で日本1号店が開業して、2026年でスターバックス コーヒー ジャパンは30周年を迎えます。記念すべき30周年第1弾として、「原点に立ち返り、原点を超えていく」をテーマに、人気を博した歴代の名作フラペチーノが進化して登場します。

「THE STAR フラペチーノ®」は、全国のスターバックスパートナー（従業員）の声によって選ばれた名作たち。発売当時の味わいを大切にしながら、素材・食感・香りを、より現代の感覚に合わせてアップデート。30周年にふさわしい“進化したおいしさ”が味わえるよう開発されました。

選ばれたのは、5つ！ あなたの名作フラペチーノは入っていた？

・「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」

・「THE フラペチーノ® of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」

・「THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー」

・「THE フラペチーノ® of 加賀 棒ほうじ茶」

・「THE フラペチーノ® of チャンキー クッキー」

販売方法も、ひと味違います！

2026年4月8日（水）からの全国一斉発売なのはいつも通りなのですが、1つの店舗で出合えるフラペチーノはたった1つ。探す、見つける、5つの名作を楽しむという体験すべてが「THE STAR フラペチーノ®」の醍醐味といえます。

店舗を探すには、スターバックスの特設サイトをチェック！

同じエリアに5種が揃うようバランスよく店舗が配置されていますよ♪

・スターバックス公式販売店舗検索サイト

https://www.starbucks.co.jp/cafe/the-star-frappuccino/s/

5つのフラペチーノを実際に味わってきたので、開発のこだわりポイントやその魅力を一足早くお届けします♪



「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」は、いつからいつまで？ どんな味？

やっぱりおいしい！

本物以上にメロン味！ 究極のメロンフラペチーノ

文句なく人生の中で、最上級においしいメロン味はここにあり…！

特にメロン好きというわけではなく、メロンがあれば食べるよ程度の人間が飲んでも、「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」はおいしかった！ 赤肉メロンの芳醇な甘み、青肉メロンの爽やかな甘みがいい感じにミックスされていて、濃厚ジューシーで圧倒的なメロン体験が楽しめます。

日本のスターバックス史上、最大のメロン果肉量を実現！

2021年「47 JIMOTO フラペチーノ®」で、茨城県限定フレーバー「茨城 メロン いがっぺ クリーミー フラペチーノ®」として登場したメロン味のフラペチーノ。当時も注目されましたが、2022年には「The メロン of メロン フラペチーノ®」が全国店舗で期間限定販売され、2023年、2024年と、年を追うごとにご褒美感を増していき、究極のメロンフラペチーノとして人気を博しました。

30周年バージョン「THE STAR フラペチーノ®」を作るにあたって商品開発ポイントは、過去最大級のメロンのおいしさを追求すること。いままでの知見をつぎ込み、果肉たっぷりのメロンケーキを頬張るような立体感のあるおいしさを目指したのだとか。

メロン果肉の量も、日本のスターバックス史上最大。気になるカロリーは1杯、358kcal。ゴロゴロッと入った赤肉マスクメロンに濃厚な甘さを感じて、ボディの青肉メロンの香り高くフルーティーな味わいに心を撃ちぬかれます。

商品名「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」 販売期間2026年4月8日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格736円（持ち帰り）、750円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開”となります。詳細はhttps://www.starbucks.co.jp/cafe/the-star-frappuccino/s/から検索

「THE フラペチーノ® of 加賀 棒ほうじ茶」は、いつからいつまで？ どんな味？

待ってました！

香ばしさが堪らない！ これぞ日本のフラペチーノ

過去一ハマったフラペチーノが復活しました。純粋にうれしすぎる！

「加賀 棒ほうじ茶 フラペチーノ®」が初めて発売されたのは、2018年。日本ならではの食文化をスターバックス独自の視点で商品化するプロジェクトから発信されました。当時、加賀 棒ほうじ茶の味わいは地元・金沢では知られていましたが、全国ではまだそれほど普及していなかったように記憶しています。

加賀 棒ほうじ茶の香ばしく華やかな味わいに、ふわっとクリーミーなホワイトモカフレーバーホイップクリームの口当たりは、まさに和と洋の黄金比。ほうじ茶のさっぱりとした後口とまろやかでコクのある甘さは、やみつきになるおいしさです。

一番茶を使用！ わらび餅のぷるぷる食感も

「THE フラペチーノ® of 加賀 棒ほうじ茶」は、加賀 棒ほうじ茶の100％一番茶を使用しています。カップの底に入っているのは、加賀 棒ほうじ茶のわらび餅。以前の商品はジェリーだったこともあるのですが、今回のわらび餅のぷるぷる食感は、しっかり口の中にほうじ茶の風味を届けてくれて、永遠に食べていられるおいしさです。さらに、トッピングにも加賀 棒ほうじ茶パウダーがぱらり。気になるカロリーは1杯、319kcal。最初から最後まで、香ばしさがたまらない！

商品名「THE フラペチーノ® of 加賀 棒ほうじ茶」 販売期間2026年4月8日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格717円（持ち帰り）、730円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開”となります。詳細はhttps://www.starbucks.co.jp/cafe/the-star-frappuccino/s/から検索

「THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー」は、いつからいつまで？ どんな味？

ほろ苦くって、コク深い

最上級の大人味フラペチーノ

飲めば飲むほど虜になる、大人な味わいがたまらない！

「THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー」の魅力は、スターバックスオリジナルのエスプレッソローストから抽出したコーヒージェリー。トゥルンとほどよい弾力で、ほろ苦く本物のコーヒーの味わいがダイレクトに感じられるのど越しです。

コーヒーとミルクをブレンドしたフラペチーノも甘すぎないビターな味わいで、コーヒージェリーを引き立ててくれるいい感じ。さっぱりとした後口に、飲みごたえもたっぷり。コーヒーの香り、苦み、うま味をじっくりと堪能できる最上級の一杯です。

日本のフラペチーノ、原点の味わい！

「コーヒー ジェリー フラペチーノ®」が初めて発売されたのは、2008年。日本オリジナルのフラペチーノ第1弾として誕生したのだとか。スターバックスのコーヒースペシャリストが抽出から加工に至るまでの全工程を監修して作られたコーヒージェリーは、「食べるコーヒー」といえるほど、コーヒー豆の持つ深いコクと香りが凝縮された味わいでした。

30周年バージョンを作るにあたって、トッピングはコーヒーホイップクリームに変わっています。ジェリーのおいしさはそのままに、奥行きのあるコーヒーの味わいを意識した、絶妙なバランス。気になるカロリーは1杯、245kcal。コーヒー好きにこそ飲んでもらいたい、スターバックスならではの特別なフラペチーノです。

商品名「THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー」 販売期間2026年4月8日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開”となります。詳細はhttps://www.starbucks.co.jp/cafe/the-star-frappuccino/s/から検索

「THE フラペチーノ® of チャンキー クッキー」は、いつからいつまで？ どんな味？

あまじょっぱさがクセになる！

飲むチャンキー クッキー

どこを飲んでも、チョコレートチャンキークッキー。夢のようなクッキー＆クリーム沼へようこそ♪

ひと口飲んでびっくりしたのが、クッキーの甘じょっぱさでした。クリーム盛り盛りの中に、チョコレートチャンキークッキーを浸してザクザク食べるようなご褒美感のある味わいなのに、最後までぐいぐい飲めてしまうのは、クッキーの素材感と甘じょっぱさのおかげ。ときどきチョコレートの粒がコクのある甘さを加えてくれて、まさに沼る味わいです。

クッキー1枚をまるごとブレンド！

ザクザク食感増し増し

今回の30周年バージョンでは、このフラペチーノに最も合うよう新たにクッキーを開発。チョコレートと全粒粉を配合してじっくり焼き上げたチョコレートチャンククッキーを、まるごと1枚ブレンドして作られています。名作フラペチーノの選考にあたっては、10代20代のパートナーから待望の声が多かったのだとか。

トッピングには、ホイップクリームに、ベイクドチョコ＆クッキーがぱらぱら振りかけられています。このトッピングだけで何杯でもイケる！ 気になるカロリーは1杯、366kcal。中毒になりそうなほどのおいしさで、チートデーの癒やしにぴったり。ぜひ一緒に沼ってみませんか？

商品名「THE フラペチーノ® of チャンキー クッキー」 販売期間2026年4月8日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開”となります。詳細はhttps://www.starbucks.co.jp/cafe/the-star-frappuccino/s/から検索

「THE フラペチーノ® of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」は、いつからいつまで？ どんな味？

罪悪感なし！

さっぱりフルーティーなフラペチーノ

さわやか＆まろやかなヨーグルト味に満たされる、飲むヨーグルトの決定版！

ヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドして作られたフラペチーノは、ひと口飲むと、まろやかなヨーグルトの味わい。ホイップクリームの下に、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の4種類の果肉をミックスした鮮やかなフルーツジェリーが重ねられていて、しっかり混ぜ込むと甘酸っぱさがプラスされる仕組みです。

ホイップクリームとヨーグルトの層にサンドイッチされた赤いフルーツジェリーの層がかわいくって、トゥルトゥル食感も個性的。このフラペチーノのために深煎りしたクラッシュアーモンドがブレンドされていて、味にメリハリを加えてくれます。キュートな見た目以上に、さっぱり奥深い味わいで、じっくり味わいたい一杯です。

いまこそ推したい！ 朝フラペチーノ習慣

初めて「フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト フラペチーノ® with クラッシュ ナッツ」が発売されたのは、2015年。デザート感のあるフラペチーノが多く発売される中、ヨーグルトを使用したすっきりとした味わいで、いままでにないフラペチーノとして際立っていました。アサイーボウルなど健康的な朝食が広まる現在こそ、注目されるのでは？ という声もあり、「THE STAR フラペチーノ®」として復活したのだそう。

30周年バージョンでは、カップの底にヨーグルトを加えることで、過去の商品よりヨーグルト感をUP。気になるカロリーは1杯、410kcal。朝食代わりなので、罪悪感なくゴクゴク飲めるのが本当にうれしい！ サンドイッチのお供にも、ぴったりの味わいです。

商品名「THE フラペチーノ® of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」 販売期間2026年4月8日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格717円（持ち帰り）、730円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開”となります。詳細はhttps://www.starbucks.co.jp/cafe/the-star-frappuccino/s/から検索

スターバックス コーヒー ジャパン30年の歴史とロマン、フラペチーノへ対するこだわりがたくさんつまった「THE STAR フラペチーノ®」。あなたの名作を見つけに、ぜひ5種類をコンプリートしてみませんか？



Text＆Photo：カトウエリサ

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