セガサミーホールディングスが続伸している。３月３１日の取引終了後に自社株７６８万４１００株（消却前発行済み株数の３．４７％）を４月２４日付で消却すると発表しており、好材料視されている。消却後の発行済み株数は２億１３５４万５３７６株となる。 出所：MINKABU PRESS