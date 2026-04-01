2024年末に恒例の餅つき行事に参加した六代目山口組の司忍組長（中央）とナンバー2の高山清司相談役国内唯一の特定危険指定暴力団・工藤会が、総裁としてトップに君臨する野村悟被告の引退を全国の他団体に通知した。相次ぐ市民襲撃事件の首謀者と目され、地元・北九州のみならず全国のヤクザ組織にその名を轟（とどろ）かせた野村被告の引退の背景に、分裂抗争にけりをつけて改めて全国侵攻をうかがう山口組への接近の可能性が業