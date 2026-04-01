「Ｗ杯欧州予選プレーオフ、パスＡ決勝ボスニア・ヘルツェゴビナ代表１（４ＰＫ１）１イタリア代表」（３１日、ゼニツァ）Ｗ杯で過去４度の優勝を誇るイタリアがＰＫ戦の末に敗戦。３大会連続で本大会出場を逃す悪夢の結末に、選手らはぼうぜんと立ち尽くした。前半１５分に幸先よく先制するも、同４１分にＤＦバストーニ（インテル）が痛恨の一発退場。１０人で何とか耐えしのいでいたが、後半３４分に同点ゴールを許すと