テレ朝Podcast「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（水曜前6・00）と「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）の公式ファンクラブが1日、誕生した。「番組ファンの皆さまひとりひとりを大切にしたい」という思いから、名称は「VIP（VeryImportantPerson）」に統一。「ぐるり遠回りVIP」と「孤独アジトVIP」が生まれた。テレ朝Podcastは昨年10月にスタート。ポッドキャストの収録風景を撮影した映像付