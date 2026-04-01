テレ朝Podcast「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（水曜前6・00）と「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）の公式ファンクラブが1日、誕生した。「番組ファンの皆さまひとりひとりを大切にしたい」という思いから、名称は「VIP（Very Important Person）」に統一。「ぐるり遠回りVIP」と「孤独アジトVIP」が生まれた。

テレ朝Podcastは昨年10月にスタート。ポッドキャストの収録風景を撮影した映像付きの音声コンテンツを配信するブランドとして立ち上がった。永野と芝大輔（モグライダー）による「…ぐるり遠回り」と、井口浩之（ウエストランド）と吉住による「…孤独アジト」の2番組が始まり、2組のペアがのびのびとした姿を見せていることが話題を呼んでいる。

だが、両番組ともに2月の配信で赤字を告白。有料ファンクラブを作ることを宣言した。リスナーからは「終わらないで」「絶対入る」など励ましの声に加えて「生配信が見たい」「グッズが欲しい」「イベントをやってほしい」といった要望も寄せられた。そこから、制作陣が出演者と議論を重ねてファンクラブ実現へ動き出した。

プランは2つで、7大特典がついた月額770円（税込み）の「VIP会員」と、10大特典となる半年5500円（税込み）の「スポンサーVIP会員」。特典には、番組収録後の打ち上げ動画、夏に開催が決定しているイベントの先行抽選権、番組ステッカーのプレゼントなどがある。「ぐるり遠回りVIP」では、永野と芝が本音をつづり合う「男の交換ノート」、「孤独アジトVIP」では賞レース王者でもある井口と吉住による新ネタ作り動画の公開といった、それぞれの番組オリジナルの特典もある。

▼永野 ぐるり遠回りVIPファンクラブがついに発足しました！私は前世が人気ホステスですので月額を取るからには皆さんにそれ以上のサービスを提供するのがマナーだと思ってます！全部良いですが中でも交換ノートはBL好きにはたまらないでしょう！月替わり番組ステッカーも毎回かわいいです！10大特典の方もお早めに！人生が豊かになりますよ！！

▼芝大輔（モグライダー） ぐるり遠回りのファンクラブがスタートします！われながら相当盛りだくさんな内容だと思っています！本編の放送では語られなかったお互いの考えや疑問を素直につづる男の交換ノートや、時に本編を上回りかねない盛り上がりをみせるアフタートークなどオススメだらけです！今一番永野さんと僕を知ることができる場所になってますので是非加入してください！

▼井口浩之（ウエストランド） どんなに明るい人も、どんなに楽しい人も、どんなに社交性がある人も、どんなにお金持ちでも、どんなにモテている人も、必ずどこかでは孤独を感じている。それをさらけ出す場所がここにある。その実は、ただただ楽しいコンテンツです。吉住と一緒に、みんなが喜んでくれることを全力でやってみます！みんな、集え！！！

▼吉住 バイトはお給料をもらっているから、ちゃんとやる。で、おなじみの私たち孤独アジトのファンクラブが開設します。なに言ってんだ！そんなの当たり前だろ！とお叱りを受けるかもしれませんが、その価値観があるわれわれのファンクラブなのでできる限り皆さんにお返ししていく所存です。われわれアルバイトリーダーにお任せください。アフタートークは本編以上に盛り上がることがあるし、新ネタ作りは地下の真っ白い部屋に閉じ込められて撮影しました。本編だけでなく、もっと楽しみたいわという方は是非！