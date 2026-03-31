東京・品川駅に日本最大級の駅直結ブルワリーレストランがオープンする。2026年3月30日に開業する『YONA YONA TOKYO BREWERY』は、クラフトビール「よなよなエール」の製造会社が運営するクラフトビール醸造所併設型レストラン。いったいどんな場所なのか。できたてビールを提供、相性抜群のフードも勢ぞろい『YONA YONA TOKYO BREWERY』は品川駅から徒歩5分ほどの場所にある駅直結のブルワリーレストラン。2023年に開業25年を迎え