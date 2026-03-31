よなよなエールの聖地が品川に、醸造所併設レストランで味わう特別なクラフトビール体験とは

東京・品川駅に日本最大級の駅直結ブルワリーレストランがオープンする。2026年3月30日に開業する『YONA YONA TOKYO BREWERY』は、クラフトビール「よなよなエール」の製造会社が運営するクラフトビール醸造所併設型レストラン。いったいどんな場所なのか。

できたてビールを提供、相性抜群のフードも勢ぞろい

『YONA YONA TOKYO BREWERY』は品川駅から徒歩5分ほどの場所にある駅直結のブルワリーレストラン。2023年に開業25年を迎えた「YONA YONA BEER WORKS」の旗艦店として2026年3月30日に「品川インターシティ」内にオープンする。

「『未来、ただいま醸造中。』をコンセプトにしており、再開発が進み益々の盛り上がりが期待される品川エリアに、クラフトビールを通じて新たな魅力をつくっていきたいと考えています」（同社）

ブルワー2名が現地に赴任し、醸造を担当

このブルワリーレストランの1番の魅力は、醸造所でつくったできたてのビールを提供していること。計10種類以上のクラフトビールのうち、できたての限定クラフトビールを3〜4種類ほど用意している。

開業時に提供される限定ビールは、「すっきりした味わいと、柑橘類を思わせる華やかなホップの香り」（同社）が特長の「Gate One（ゲートワン）」、「桜の葉を原料に使用した春らしい見た目と味わい」（同社）の「Sakura Knot（サクラノット）」、「複数のフルーツやバニラを使用したフルーティな味わい」（同社）の「Fruit Quartet Hazy（フルーツカルテットヘイジー）」だ。

季節感のあるビールや、様々な企業とのコラボビールなどを今後も展開していくという。

左から「Sakura Knot（サクラノット）」、「Gate One（ゲートワン）」、「Fruit Quartet Hazy（フルーツカルテットヘイジー）」

ビールに合うフードメニューも充実しており、常時30種類も揃っている。看板メニューは「国産菜彩鶏のローストチキン」と「自家製クラフトソーセージ」。どちらもがっつりお肉を楽しめそうだ。

大皿料理「宴ディッシュ」シリーズは、ローストチキンなどの料理を特大サイズで提供。大人数での飲み会にもぴったりだ。

また、ランチ限定のメニューもあり、平日にひとりでも気軽に訪れられるという魅力も。

岩手県産「菜彩鶏」を使用したローストチキン

店内には通常の飲食スペースのほか、クラフトビール醸造所、DJブース、物販スペースなどがあり、様々な楽しみ方ができる。

物販では、『YONA YONA TOKYO BREWERY』限定のグッズが揃っている。缶ビールの販売もあり、お土産としても買えるのはうれしい。

テイクアウト専用のビールタップも設置されており、これから暖かくなる時期、屋外で堪能するのも良いだろう。

テイクアウト専用ビールタップ

大人の醸造所見学ツアー開催決定

2026年4月6日から予約が開始する「YONA YONA TOKYO BREWREY 大人の醸造所見学ツアー」。

「スタッフからビールのつくり方を学びながら、普段は入れない醸造所エリア内での設備見学や、蔵出しビール（タンクから出したばかりの新鮮なビール）の試飲、ビールのテイスティングなどをお楽しみいただける予定です」（同社）

ビール好きにはたまらないイベントになりそうだ。

開催日程：4月26日、5月10日・24日（以降の開催は未定）

1日2回実施（11時40分〜、14時40分〜）各回60分

予約開始日：2026年4月6日 ※完全予約制（各回15名）

チケット価格：3520円（税込）

購入方法：専用サイトにて先着順で販売https://yonasato.com/column/information/detail/event_shinagawabt_310325

「YONA YONA TOKYO BREWREY 大人の醸造所見学ツアー」

『YONA YONA TOKYO BREWERY』

［住所］東京都港区港南2-15-2 A棟部B1階

［オープン日］2026年3月30日

［営業時間］11時半〜15時／17時〜23時 ※土日祝は11時半〜23時

［交通］JR品川駅 港南口直結

［予約サイト］https://yonayonatokyobrewery.com/

「YONA YONA TOKYO BREWERY」 外観写真

【画像】「宴ディッシュ」や「ランチ限定自家製ホットドッグ」など充実のメニュー（11枚）