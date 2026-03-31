キャセイパシフィック航空は、香港〜シアトル線の運航を3月30日から再開した。月・火・水・木・土曜の週5往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間は香港発が11時間40分、シアトル発が14時間5分。再開初便にはレタスサンドイッチ塗装のエアバスA350-900型機を投入し、就航を祝った。北米の就航都市は、ボストン、シカゴ、ダラス/フォートワース、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、トロント、