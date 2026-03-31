映画『キングダム 魂の決戦』の公式X（旧Twitter）アカウントは3月31日、投稿を更新。新キャストとして俳優・田中圭さんを起用したことを発表したところ、賛否両論が寄せられています。【写真】実写版『キングダム』、田中圭起用に賛否「ピッタリすぎて震えてます！」の声も同アカウントは「呉鳳明」役として、田中さんを起用することを発表。「攻城兵器の開発にも長けた知略派の若き大将軍」とキャラクターを紹介し、ビジュアルも