セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「一本釣り鰹（カツオ）だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」を含む、冷たい麺シリーズ5種類を4月7日から順次販売します。【写真】ヤバイ！おいしそう！冷たい麺シリーズ5種を一挙にチェック！セブン−イレブンは、同シリーズのラインアップをリニューアル。「一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」のほか、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円