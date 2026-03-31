セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「一本釣り鰹（カツオ）だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」を含む、冷たい麺シリーズ5種類を4月7日から順次販売します。

【写真】ヤバイ！ おいしそう！ 冷たい麺シリーズ5種を一挙にチェック！

セブン−イレブンは、同シリーズのラインアップをリニューアル。「一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」のほか、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円以下、税込み）、「ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん」（378円）、「ツルッとのど越し 冷し中華」（594円）、「ツルッとのど越し ミニ冷し中華」（429円）を販売します。

「一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」では、モルディブ共和国の沖で水揚げされた一本釣りカツオを未凍結でかつお節にして抽出しただしを増量したつゆが添付。よりうまみのある味わいに仕上げています。また、「ほぐし水」を麺にかけることで、麺がよりみずみずしくなり、ほぐれやすくもなるため、食べやすさが向上しています。価格は429円です。

「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」はとろろの仕立てを刷新し、皮付きのまますりおろしたとろろを採用。素材本来の風味や粘りを、より感じられるように設計。「ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん」は、うどんの製法を工程から見直し、麺のコシをさらに強化。併せて麺のつるみを向上し、最後まで喉越しのよさを楽しめます。「ツルッとのど越し 冷し中華」は麺の配合を見直し、外側はよりツルッと、内側は弾力を感じられるよう、品質を向上しています。

同社の担当者は「冷たい麺は、お客様の日常に最も近い存在だからこそ常に進化し続けたい、そんな思いから今回のリニューアルを行いました。原料や製法を見直し、改めて皆さまの声に真摯（しんし）に向き合い、商品づくりをしました」とコメントしています。

※消費税は8％で計算。