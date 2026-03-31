朝から雨となっている県内ですが、酒田市と山形市がサクラの開花を発表しました。 【写真を見る】山形市が桜の開花を発表去年より8日早い開花に 山形市の担当者「５輪以上の開花が確認されたことから、霞城公園における桜の開花を宣言いたします」 こちらは山形市の霞城公園です。 霞城公園にある山形市の標本木となるソメイヨシノは、きのう午前は開花していませんでしたが、日中２０度を超える暖かさとなり、きのう午後４