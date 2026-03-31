歌手の氷川きよし（48）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。温泉でのオフショットを披露した。氷川は「体をゆっくり休めえーやー！って彦にぃの労いでお友達の温泉宿に久しぶりに連れてってもらいました」と報告。温泉や食事を堪能する姿を公開した。そして「カレンダーも撮影させていただいた大事な子供たちもOKにしてくれる源泉の大好きな場所」と続け、「心身ともにパワーチャージフルMAX」と満喫。温泉行きを