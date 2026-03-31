全面進化した軽商用車 マツダは2026年2月12日に、軽商用車「スクラムトラック」に商品改良を施し発売しました。 使い勝手を高める大幅な改良が施されましたが、ユーザーからはどのような反応が寄せられているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「“軽”トラ」です！ 画像で見る（22枚）スクラムトラックは、1989年に「ポーター」シリーズの後継として誕生し、現在はスズキから「キャリイ」のOEM供給を受けて