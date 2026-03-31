全面進化した軽商用車

マツダは2026年2月12日に、軽商用車「スクラムトラック」に商品改良を施し発売しました。

使い勝手を高める大幅な改良が施されましたが、ユーザーからはどのような反応が寄せられているのでしょうか。

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スクラムトラックは、1989年に「ポーター」シリーズの後継として誕生し、現在はスズキから「キャリイ」のOEM供給を受けて販売されているモデルです。2013年に登場した現行型は4代目にあたり、全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mmという、軽トラックならではの扱いやすいボディサイズが魅力です。

最小回転半径は3.6mと小回りが利き、荷台はフロア長2030mm、荷台幅1410mmを確保するなど、コンテナから長尺物まで積載可能な高い実用性を備えています。

パワートレインには最高出力50PSを発揮する660ccの3気筒自然吸気エンジンを搭載し、トランスミッションは4速ATと5速MTから選択できます。駆動方式はFRのほかに2種類のパートタイム式4WDが用意され、燃費性能はWLTCモードで最も優れる5速MT車で19.6km／Lを達成しています。

今回の商品改良では、まずフロントデザインが刷新され、より精悍な印象となりました。ボディカラーには新しく「モスグレーメタリック」が設定されています。インテリアも変更が加えられ、全車でインパネデザインを見直しました。特に「KX」グレードでは、ピアノブラックのセンターガーニッシュやメッキ加飾を施したエアコンルーバーが採用され、質感が向上しています。

安全装備の面でも大きな進化を遂げており、単眼カメラとミリ波レーダーを併用する「デュアルセンサーブレーキサポートII」が新たに採用されました。これにより、従来の四輪車や歩行者に加え、自動二輪車や自転車も検知対象となり、交差点での出会い頭や右左折時の対向車といった、より多様な場面での衝突被害軽減をサポートします。

このほか、前後のパーキングセンサーや低速前進時ブレーキサポート、信号の切り替わりを知らせる発進お知らせ機能なども追加され、日常的な利便性が高められました。

グレード体系も見直され、「KCセーフティパッケージ」が廃止され「KC」「KC農繁」「KX」の3種類に再編されました。全てのグレードで安全装備が標準化されたことで、ユーザーは自身の用途に合わせて選びやすくなっています。車両価格（消費税込）はで122万7600円から163万4600円です。

この新しいスクラムトラックについて、ネット上やSNSでは「マツダの軽トラとあるが、中身はスズキのキャリイ（OEM車）だよね」といった冷静なツッコミがある一方、マツダのエンブレムが付くことや、付き合いのあるマツダディーラーで購入できる点にメリットを感じているユーザーからの好意的なコメントも見られます。

また、「最近の軽トラはカッコよくなった」「モスグレーメタリックのような乗用車ライクでおしゃれな色が選べるのは、アウトドアや趣味の車として使う層にもウケが良い」といった、デザイン性やカラーバリエーションを評価する意見や、「軽トラは高齢層が農業などで運転することが多いため、こうした最新の安全装備が標準化されるのは非常に良いこと」「踏み間違い防止機能などは必須だからありがたい」と安全面の底上げを歓迎する声が目立ちます。

劇的なフルモデルチェンジではないものの、現代のニーズに合わせた堅実で魅力的なアップデートとして、好意的に受け止められているのが特徴と言えそうです。