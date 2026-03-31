累計43万部を突破した彬子女王殿下による大人気エッセイ『赤と青のガウン』(PHP文庫)を原作とし、漫画家・池辺葵の手によって新たな形で描かれた「小説新潮」連載中の『マンガ 赤と青のガウン』の第1巻が、新潮社より2026年3月25日に発売。発売後たちまち話題沸騰につき、重版が決定した。女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。一人で街を歩く心地よさと寂しさ、論文に追われた日々、支えてくれた友人たち─