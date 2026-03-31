『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』(原作：彬子女王／漫画：池辺葵)、発売即【大重版】決定
累計43万部を突破した彬子女王殿下による大人気エッセイ『赤と青のガウン』(PHP文庫)を原作とし、漫画家・池辺葵の手によって新たな形で描かれた「小説新潮」連載中の『マンガ 赤と青のガウン』の第1巻が、新潮社より2026年3月25日に発売。発売後たちまち話題沸騰につき、重版が決定した。
女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。一人で街を歩く心地よさと寂しさ、論文に追われた日々、支えてくれた友人たち──英国での苦しくも輝かしき青春を、『ブランチライン』の池辺葵による繊細な筆致で描き出す。殿下の留学生活や心の葛藤が美しく表現され、原作の魅力が一層引き立てられている。
連載当初、原作者である彬子女王殿下ご本人も「命を吹き込むとはこういうことなのかと、ぞくぞくした。」とコメント。書籍には、彬子女王殿下による特別エッセイも収録されている。
なお、Webサイト「くらげバンチ」では第1話が無料公開中となっている。
■『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』
原作：彬子女王／漫画：池辺葵
発売日：2026年3月25日
造本：A5判(144ページ)
定価：1,540円(税込)
女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下。一人で街を歩く心地よさと寂しさ、論文に追われた日々、支えてくれた友人たち──英国での苦しくも輝かしき青春を、『ブランチライン』の池辺葵による繊細な筆致で描き出す。殿下の留学生活や心の葛藤が美しく表現され、原作の魅力が一層引き立てられている。
なお、Webサイト「くらげバンチ」では第1話が無料公開中となっている。
■『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』
原作：彬子女王／漫画：池辺葵
発売日：2026年3月25日
造本：A5判(144ページ)
定価：1,540円(税込)