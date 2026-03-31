記事ポイント韓国発・消臭専門ブランド「Nodor」の固形マウスウォッシュが2026年2月、Qoo10メガ割で日本初上陸特許取得の超微細泡テクノロジーで口内隅々まで洗浄、全5種フレーバーを展開SNSで「韓国アイドル愛用」として話題となり、Z世代を中心に一部品薄が生じる人気 韓国の消臭専門ブランド「Nodor（ノドール）」の固形マウスウォッシュが、2026年2月にQoo10のメガ割を通じて日本市場に初上陸しています。特許取得の「超