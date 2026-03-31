韓国アイドル愛用で話題！ Nodor「固形マウスウォッシュ」

記事ポイント 韓国発・消臭専門ブランド「Nodor」の固形マウスウォッシュが2026年2月、Qoo10メガ割で日本初上陸特許取得の超微細泡テクノロジーで口内隅々まで洗浄、全5種フレーバーを展開SNSで「韓国アイドル愛用」として話題となり、Z世代を中心に一部品薄が生じる人気 韓国発・消臭専門ブランド「Nodor」の固形マウスウォッシュが2026年2月、Qoo10メガ割で日本初上陸特許取得の超微細泡テクノロジーで口内隅々まで洗浄、全5種フレーバーを展開SNSで「韓国アイドル愛用」として話題となり、Z世代を中心に一部品薄が生じる人気

韓国の消臭専門ブランド「Nodor（ノドール）」の固形マウスウォッシュが、2026年2月にQoo10のメガ割を通じて日本市場に初上陸しています。

特許取得の「超微細泡テクノロジー」を搭載し、ピーチやストロングミントなど全5種のフレーバーを展開する新感覚のオーラルケアアイテムです。

SNSでは「韓国アイドル愛用のマウスウォッシュ」として口コミが広がり、日本のZ世代を中心に支持が拡大しています。

Nodor「固形マウスウォッシュ」

ブランド名：Nodor（ノドール）販売チャネル：Qoo10（メガ割）フレーバー：全5種類（ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミント）日本展開開始：2026年2月

Nodor（ノドール）は、韓国・ソウルに本社を置くOURORATIONが展開する消臭専門ブランドです。

不快なにおいの原因を専門的に研究・除去することに特化しており、固形タイプのマウスウォッシュという新しいカテゴリーで注目を集めています。

2026年2月に開催されたQoo10メガ割では「オーラルケア」カテゴリーで上位にランクインし、購入者による高評価レビューも増加しています。

一部商品は一時的に品薄が生じるほどの売れ行きとなっており、日本市場での初期の手応えが表れています。

特許技術「超微細泡テクノロジー」による本格洗浄

Nodorの固形マウスウォッシュは、韓国独自の特殊技術「超微細泡テクノロジー」を採用しています。

従来のマウスウォッシュや歯ブラシでは届きにくい口内の隅々まで、超微細な泡が行き渡る設計となっています。

フッ素・緑茶エキス・竹塩・プロポリスといった口内ケア成分を1粒に凝縮しており、使用後も口内に残りにくいすっきりとした使用感が特徴です。

韓国の食品医薬品安全処の基準を満たした成分を使用しており、機能性と安全性を両立した設計となっています。

5種のフレーバーとZ世代に響くデザイン

ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの全5フレーバーを展開しており、好みに合わせた選択が楽しめます。

なかでも、ミントチップ成分を配合した「ストロングミント」は、強い清涼感を好む日本の消費者から特に支持を集めています。

洗練されたパッケージデザインも話題となっており、日本のZ世代を中心に「ポーチに入れて持ち歩きたいアイテム」として人気が広がっています。

消費者の声をもとに開発されたこのアイテムは、機能性・安全性・利便性のバランスを重視した設計となっています。

Nodorの固形マウスウォッシュは、超微細泡テクノロジーにより口内をすみずみまでケアできる新感覚のオーラルケアアイテムです。

全5種のフレーバーから好みに合わせて選べる楽しさと、日常に持ち歩きたくなる洗練されたデザインが魅力となっています。

韓国の食品医薬品安全処基準をクリアした成分を採用し、機能性と安全性を両立した1粒として日本市場でも注目が集まっています。

Nodor固形マウスウォッシュの紹介でした。

よくある質問

Q. Nodorの固形マウスウォッシュはどこで購入できますか？

A. Qoo10で購入できます。2026年2月のメガ割を通じて日本市場への展開が始まっており、現在も販売されています。

Q. フレーバーは何種類展開されていますか？

A. ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの全5種類を展開しています。

強い清涼感を好む方には、ミントチップ成分配合の「ストロングミント」が特に人気です。

Q. 「超微細泡テクノロジー」とはどのような技術ですか？

A. 韓国の特殊技術で特許を取得しており、従来のマウスウォッシュや歯ブラシでは届きにくい口内の隅々まで超微細な泡が行き渡る洗浄技術です。

フッ素・緑茶エキス・竹塩・プロポリスなどの成分を1粒に凝縮しています。

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