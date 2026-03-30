【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送されることが決定した。今回公開された第2弾PVでは、マイキーがタケミチに助けを求める衝撃的なシーンから始まり、東京卍會解散後の東京三大勢力「三天」のチームである梵(ブラフマン)や六破羅単代の主要キャラクターが次々と登場。あわせて新キャストも解禁され、明司武臣役を下鶴直幸、今牛若狭役を立花慎之介、