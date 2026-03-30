TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÙÂ³ÊÔ¡Ö»°Å·ÀïÁèÊÔ¡×2026Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¡ªÂè2ÃÆPV¸ø³«¡ª

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2. DREADNOUGHT / ¾ìÃÏ·½²ð¡õ±©µÜ°ì¸×¡ÊCV¡§¿åÃæ²í¾Ï¡õÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë
3. Again & Again / ²Ö³ÀÉðÆ»¡õº´ÌîËü¼¡Ïº¡ÊCV¡§¿· Í´¼ù¡õÎÓ Í¦¡Ë
4. Ì¤Íè¤Ø / ²Ö³ÀÉðÆ»¡õ¾¾ÌîÀéÅß¡ÊCV¡§¿· Í´¼ù¡õ¼íÌî æÆ¡Ë
5¡Á8. 1¡Á4(Instrumental¡Ë
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