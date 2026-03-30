50歳を迎えた、美容家の神崎恵さん。エイジングは抗うものではなく、受け入れ、育てるもの。顔は自分次第だからこそ、日々観察し、“なりたい自分”にコントロールしていく視点が大切なのだとか。年齢を重ねることを楽しむ神崎さんに、「老けないスキンケアのコツ」を伺いました。美容にはユーモアを忘れずに。ちょっと笑い飛ばすくらいがいいエイジングの顔になる「年を取る」のはすてきなこと。でも、シワやたるみといった「老け