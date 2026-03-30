俳優の高橋英樹が29日、自身のアメブロを更新。東京のオフィス街で満開を迎えた桜の美しさに感嘆し、週明けの賑わいに思いを馳せた。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）「夕暮れ桜は美しく！」と題してブログを更新した高橋は、「オフィス近隣のスカイウォーク」を訪れたという。そして、夕暮れ時に撮影した満開の桜とともに夫婦ショットを公開。「桜満開！」と、見頃を迎えた都会の春に興奮を隠せない様