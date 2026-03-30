2026年3月28日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の庭をリフォームする様子を公開した。 （関連：【画像あり】「完璧ですわ」「南国すぎない？」豪華な家具が並ぶはじめしゃちょーの自宅の庭） はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円の豪邸を購入。その後、サウナやバスケットコートなどを作ったり、内装を変えたりとリフォームを繰り返してきており、