2026年3月28日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の庭をリフォームする様子を公開した。

（関連：【画像あり】「完璧ですわ」「南国すぎない？」豪華な家具が並ぶはじめしゃちょーの自宅の庭）

はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円の豪邸を購入。その後、サウナやバスケットコートなどを作ったり、内装を変えたりとリフォームを繰り返してきており、いまや「5億円の豪邸」となっている。

はじめしゃちょーは以前コストコで爆買い企画を実施し、その際、庭に置くような大型家具を大量に購入していたようだ。今回は、その家具を実際に設置していくことに。はじめしゃちょーは、イメージ図を見て「日本じゃないみたい」「本当最高」とかなり期待が高まっているようだ。

庭は広々としているものの、現在はヤシの木が生えているくらいで、とくにものは置いていない様子。まずはそこに家具を運び込み、組み立てていくことに。最初はソファと椅子のセットから完成。座り心地にはじめしゃちょーは「めっちゃいい」と早くも満足気だ。だが今回は同じようなスケールの家具があと5つあるようで、あまりの大きさに「建築？」とツッコミを入れた。

そして無事にすべての家具が完成。はじめしゃちょーは「完璧ですわ」「南国すぎない？」と感想を述べ、バーベキューなどを楽しんだ。今回の動画に視聴者からは「海外の家」「うらやましい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）