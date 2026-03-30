千趣会は３０日の取引終了後、２６年１２月期の連結業績予想を修正したと発表した。最終利益予想を従来予想の１億円から１３億５０００万円（前期比６５．７％減）に引き上げた。通販事業における構造改革の一環として閉鎖した千葉コールセンターの土地及び建物を売却し、固定資産売却益１２億５０００万円を計上する。物件引き渡し日は４月１７日を予定する。 出所：MINKABU PRESS