犬との暮らしであるといい便利グッズ 愛犬が毎日の暮らしを安全に快適に送ることができるように、そして、愛犬のお世話をする飼い主の負担が少しでも軽減されるように、様々な便利グッズの存在があります。 状況に応じて上手く取り入れていきましょう。 1.ペットカメラ（見守りカメラ） 犬との暮らしにあると便利なグッズには、ペットカメラがあります。 お留守番中の愛犬の様子を確認することができる見守りカメラです。お