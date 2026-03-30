ファミリーマートは3月31日、オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(526円)をリニューアル、全国のファミリーマートで発売する。「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(526円)今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」にこだわったという。一枚ずつ丁寧に焼き上げたオムライス用卵は、従来品の1.8倍超という厚みと柔らかさを実現。チキン