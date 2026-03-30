かつて、経歴詐称で世間をにぎわせた「ショーンK」ことショーン・マクアードル川上（本名・川上伸一郎）が、このたび、「ショーン川上」の名で英語学習書を出版した。題して『英語力の核心〜「なぜ伝わらないのか？」を根本から解決する〜』。紹介文には、《30年以上にわたるコンサルタント経験》を生かし、《「日本人の英語が伝わらない」という根深い問題に正面から向き合います》と書かれている。版元のアルクは、発売前に